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17 yıl sonra suçsuz bulundu

İtalya da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak.

Dünya / 31 Mart 2018 Cumartesi 22:44
17 yıl sonra suçsuz bulundu

Somali'ye 1994'te haber yapmak için giden RAI televizyonu çalışanı Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatinadlı 2 muhabiri öldürdüğü iddiasıyla Hashi Omar Hassan, 2001'de Roma'da gözaltı alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapse gönderilmişti. Roma Mahkemesi, 17 yıl sonra suçsuz bulunan Hasan'ı serbest bıraktı. Hassan'a tazminat olarak 3 milyon Euro verilmesi kararı alındı.


Kaynak : İHA

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