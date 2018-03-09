Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mart'ta Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi.



Kimliği belirlenemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazıyla hastaneye geldiği öğrenildi. Kardiyoloji bölümünde hasta olarak tedavi gördüğü öğrenilen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere düştü. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı.



Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için tekrar acil servise götürüldü.



















