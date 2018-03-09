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Yere düşen hastayı canlı bomba sandılar

Gaziantep’te bir hastanede yere düşen hastayı canlı bomba sanan vatandaşlar arasında panik yaşandı. Çalışanlardan birinin sarkan kabloların holter cihazına ait olduğunu anlaması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

3. Sayfa / 09 Mart 2018 Cuma 16:33
Yere düşen hastayı canlı bomba sandılar
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Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mart'ta Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi.


Kimliği belirlenemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazıyla hastaneye geldiği öğrenildi. Kardiyoloji bölümünde hasta olarak tedavi gördüğü öğrenilen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere düştü. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için tekrar acil servise götürüldü.








 
Kaynak : İHA

Gaziantep ÜniversitesiHastane


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