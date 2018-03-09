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WhatsApp logosunu değiştiriyor

WhatsApp logosu bundan sonra telefonunuza göre değişecek. Otomatik olarak gerçekleşecek logo değişimi kısa süre içerisinde başlıyor. Eğer isterseniz logoyu kendiniz de seçebileceksiniz

Teknoloji / 09 Mart 2018 Cuma 15:34
WhatsApp logosunu değiştiriyor

WhatsApp yıllardır kullandığı logosunda pek alışık olmadığımız bir değişime gidiyor. Her cihazda farklı logo kullanmaya başlayacak olan uygulama, otomatik olarak logo değiştirecek. Eğer isterseniz, logoyu elle de değiştirebileceksiniz.

Google'ın geliştiricilerin kullanması için önerdiği çoklu logo sistemi, WhatsApp tarafından kullanılmaya başlayacak. Google'ın çoklu logo sistemini önermesinin nedeniyse bir nevi zorunluluk. Pek çok Android telefon üreticisi kendi arayüzünde farklı tasarım dillerini kullanıyor. Arayüzlerdeki farklı tasarım dilleri nedeniyle uygulama logoları bazen kötü bir görünüme neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de farklı cihazlarda logoların farklı halleri kullanılmaya başlayacak.

6 FARKLI LOGO KULLANIMA SUNULDU

Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim uygulamanın 2.18.74 beta sürümünde kullanılmaya başladı. 6 farklı logoyu kullanıma sunan şirket, arayüze göre logoları otomatik olarak değiştirebiliyor.



Eğer logo değişimini destekleyen bir 3. parti arayüz kullanıyorsanız, istediğiniz logoyu seçebilmeniz mümkün. Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacak.

AndroidWhatsapp


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