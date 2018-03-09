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Türk Musikisinin Çınarı Alâeddin Yavaşça'ya vefa konseri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 14 Mart’ta İBB CRR sahnesinde Türk müziğinin çınarı Alâeddin Yavaşça’ya vefa konseri gerçekleştirilecek.

Kültür-Sanat / 09 Mart 2018 Cuma 13:12
Türk Musikisinin Çınarı Alâeddin Yavaşça'ya vefa konseri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, kültür ve sanat hayatımıza katkılar sunan önemli şahsiyetleri, gerçekleştirdiği özel programlarla hatırlamaya ve hatırlatmaya devam ediyor.

Tamburi Hakan Talu'nun şefliğinde CRR Türk Müziği Topluluğu'nun sahne alacağı konser, 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Musiki muallimi, gönül ve sanat adamı Alâeddin Yavaşça Hoca'nın birbirinden kıymetli bestelerinden seçilen özel bir repertuvar, CRR dinleyicileri için icra edilecek. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, ilim irfan sahibi zevatın katıldığı sohbet meclislerinde bulunarak, o güzide muhitlerin tat ve renklerini 90 yılı aşan ömrüne sığdırdı.

Geleneksel meşk usulünü bilen ve üstatlarından ahz-ı feyz eden sanatçı, kendisinde var olan bütün bilgileri öğrencilerine itina ile öğretmeye çalıştı. Yavaşça, musikimizin kadim namelerini nevi şahsına münhasır bir eda ile yorumladı. Geçmişten günümüze devam edegelen musiki silsilesine bağlı kalarak muhteşem eserler telif etti.

Alâeddin Yavaşça; 1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanını, Müzik dalında 2008 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı. Kaynak : İHA

Büyükşehir Belediyesi2008 YılıTürk MüziğiCumhurbaşkanlığı


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