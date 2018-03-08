TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün...



TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi.



Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.



Afrin'in en büyük beldesi olan Cinderes çepeçevre kuşatıldı. Birlikler dün beldenin güneyinden giriş yaptı.