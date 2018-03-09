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Trump'tan gümrük vergileri hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkında, Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacağını açıkladı

Dünya / 09 Mart 2018 Cuma 00:35
Trump'tan gümrük vergileri hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını açıkladı.

AFP'nin haberine göre Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, alüminyum ve çelik için Kanada ve Meksika dışındaki tüm ülkelere, 15 gün içinde gümrük vergisi uygulamasının başlayacağını bildirdi. Ancak, Trump, diğer ülkeleri alüminyum ve çelik gümrük vergilerinden muaf tutulmak için pazarlığa davet etti.

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