Söz 37. Yeni Bölüm Fragman (12 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 37. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 37. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Aksiyonun bir an olsun dinmediği Söz dizisinin 37. yeni bölüm 12 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.



İşte Söz 37. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Söz 37. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--



Çolak büyük bir veda sürprizi için hazırlık yapıyor...



Derman'ın kurduğu tuzaktan kurtulan Tim'i yeni bir görev bekliyordur. Yolun sonuna geldiğini anlayan Çolak gösterişli bir veda için çalışmaya başlar. Büyükelçi, Agah ve Yavuz'u öldürmek için kanlı bir plan yapar. Ancak Tim bu planı bozmaya yemin eder. Çolak için artık yolun sonu yaklaşmaktadır.



Tim, Çolak'ı ele geçirmenin gururunu yaşarken, Derman yeni ve daha büyük bir tehlike olarak sahne alır. Babasının gerçek kimliğini ve ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrenen Bahar için Yavuz'la olan ilişkisi bambaşka bir hal alacaktır.



Verilen uyuşturucunun etkisiyle psikolojisi bozulan Nazlı ise hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak üzeredir.



Yayın Günü: 12 Mart Pazartesi

Yayın Saati: 20:00