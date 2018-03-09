Sevilen komutan Afrin'de şehit düştü

Terör örgütü PKK'nın darbe üzerine darbe yediği Afrin'de Zeytin Dalı harekatı 49. gününe girdi.



Cinderes'in terör örgütü PKK'dan alınması ile Afrin kent merkezine kıskaç daralırken, Özgür Suriye Ordusu'ndan acı haber geldi.



Afrin kırsalında terör örgütü PKK ile girişilen çatışmada en ön cephede savaşan ve Özgür Suriye Ordusu içinde adını cesareti ile duyuran Semerkat Tugayı Komutanı Vali Musa Şehit oldu.







Feyleki Şam gurubu şehit komutan Vali Musa ile ilgili taziye yayınladı.











