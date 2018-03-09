Psikiyatri kliniğinde yatan hastalarla cinsel ilişkiye giren iki hemşire tutuklandı

İngiltere'de ruh sağlığı problemleri olan hastaların bakıldığı bir tesiste çalışan 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier isimli iki hemşire, psikolojik tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesi ile tutuklandı.



POLİS HASTALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ



İki hastanın kaybolması üzerine rehabilitasyon merkezi yetkilileri polise haber verdi. Hastaların bulunması için çalışma başlatan polis, hastaların rehabilitasyon merkezinde çalışan iki hemşire ile görüldükleri bilgisine ulaştı.



HASTALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR



Hemşirelere ulaşan polis, hemşirelerin rehabilitasyon merkezinde çalıştıkları zaman hastalar ile ilişki yaşamaya başladıklarını, işten ayrıldıktan sonra da hastalar ile ilişkilerine devam ettiklerini ve hastaları evlerinde barındırdıklarını tespit etti.



Her iki hemşire tutuklanırken, rehabilitasyon merkezi yaptığı açıklamada hemşirelerin daha önce merkezde çalıştıklarını ama daha sonra işten ayrıldıklarını söyledi.