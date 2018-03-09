Polis operasyon yaptığı evde lahit buldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.



Evde arama yapan ekipler, evin içerisinde karşılaştığı tünelde inceleme yaptı. Tüneli takip eden ekipler, bir lahitle karşılaştı.



Ortaya çıkarılan lahitte incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, kazı alanına gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Kamçı, bulunan eserin önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.



Kamçı, “Sabah saatlerinde kaçakçılık şubemizin bir çalışması neticesinde burada lahiti büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma dönemine ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık bin 700 yıl öncesine ait bir lahit. Burasını kontrol altına alacağız. Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacaklar. Yarın da lahdin kapağı açılacak duruma gelecek. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Demek ki bin 700 yıl önce burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben öncelikle emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardılar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da yetkilileri burada. Buradan çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması bakımından yararlı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Operasyona gelen ekiplerin lahdi tesadüfen bulduğunu kaydeden Kamçı, polis ekiplerinin büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, “Başka bir iş için burada arkadaşlarımızın çalışması vardı. Biliyorsunuz ki polislerin 4 gözü ve 4 kulağı vardır. Orada gizli bir dehlizin olduğunu düşünmüşler ve buraya ulaşmışlar. Buranın üstü topraktı, yeni açmışlar. Arkadaşlarımızın dikkatli çalışması sonucu tesadüfen bu bulunmuş oldu. Büyük bir başarı” dedi.



Kaynak : İHA