Öğrencilere iyi tarım uygulamaları anlatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Edremit İlçe Müdürlüğü tarafından Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan iyi tarım uygulamaları kapsamında tüketicileri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen konferansa katılım büyük oldu. Bülent Coşar tarafından yapılan sunumda İyi Tarım Uygulamaları logosu bulunan ürünleri tercih etmeleri için öğrencilere tavsiyede bulunuldu. Kaynak : İHA