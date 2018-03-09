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Öğrencilere iyi tarım uygulamaları anlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğrencilere düzenlenen konferans ile iyi tarım uygulamaları anlatıldı.

Eğitim / 09 Mart 2018 Cuma 14:59
Öğrencilere iyi tarım uygulamaları anlatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Edremit İlçe Müdürlüğü tarafından Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan iyi tarım uygulamaları kapsamında tüketicileri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen konferansa katılım büyük oldu. Bülent Coşar tarafından yapılan sunumda İyi Tarım Uygulamaları logosu bulunan ürünleri tercih etmeleri için öğrencilere tavsiyede bulunuldu. Kaynak : İHA

TarımFarkındalıkHayvancılık


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