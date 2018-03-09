Meryemeyn ve Anab köyleri de PKK/PYD'den temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden arındırdı.



Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



TSK ve ÖSO Meryemeyn'i de teröristlerden arındırarak köye girdiler. Meryemeyn'in alınmasıyla Tel Rıfat-Afrin hattı kapanmış oldu.



TSK Matar Minnag havalimanına yöneldi



PKK'nın 2015 yılında işgal ettiği Meryemiyn köyü Tel Rıfat- Afrin bağlantısı açısından önem taşıyor. Meryemiyn'den sonra ÖSO ve TSK'ya bağlı birlikler terör örgütü tarafından Şerok Apo olarak değiştirilen Matar Minnag havalimanına yöneldi.



TSK ve ÖSO'nun Afrin'e en batıda Cinderes, kuzeyde Raco, Bülbül ve doğuda Azez yönünden ilerleyişi sürüyor.



PKK tarafından işgal edilen Afrin'den doğuya uzanan Mera-Tel Rıfat hattında 36 köy bulunuyor. 58 kilometrelik terör koridorunda yaşanan işgaller sebebiyle 300 bin Suriyeli sivil sınırda Türkiye tarafından kurulan çadırlarda 2 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.



164 bölge kontrol altına alındı



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.



YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.