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İstanbullu Gelin 40. Yeni Bölüm 2. Fragman (9 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 9 Mart 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 09 Mart 2018 Cuma 15:38
İstanbullu Gelin 40. Yeni Bölüm 2. Fragman (9 Mart 2018)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 9 Mart 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 40. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir.

Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade'nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara'ya boşanma davası açmaya karar verir.

İpek ise Fikret'ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret'in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade'den gelecektir.

İstanbullu Gelin DizisiStar Tv


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