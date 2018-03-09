İŞKUR'dan Roman kadınlara kurs

İŞKUR, Halk Eğitimi Merkezi, Romanlar Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan pul boncuk dikişleri mesleki eğitim kursu 25 kursiyerle Süleymanpaşa İlkokulu'nda başladı.



Kursa katılan Roman kadınlar günlük 25 TL ücret alırken, İŞKUR tarafından genel sağlık sigortaları karşılanıyor.



İŞKUR Şube Müdürü Ahmet Baştürk, kursu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ahmet Baştürk, hanımların heyecanı karşısında mutlu olduklarını belirterek, “Kursiyerlerimiz katıldıkları kursta yaptıkları ürünleri büyük bir heyecanla bize gösterdiler. Meslek edinme ve kendi gelirini kazanma becerisini geliştirme maksadıyla 25 vatandaşımızın iştirakiyle çılan kursta kardeşlerimizin hayata tutunmalarının sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.



Kursun nisan sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Kaynak : İHA