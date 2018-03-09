Çete üyeleri daha sonra ise çiftlerden ellerindeki görüntü karşılığında 25’er bin lira para istiyordu. 3 kişi oldukları belirlenen çetenin 2 üyesi daha önce aynı suçtan yakalanarak ceza evine gönderilirken, son üyesi ise geçtiğimiz günlerde son işinde yakayı ele verdi.
Son işinde yakalandı
Çetenin dışarda kalan üyesinin mesken tuttuğu sahil şeridindeki son oyununda jandarma
ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Keşap
ilçesine bağlı Uluburun plajında araç içerisinde oturan bir çifti eli silahlı ve maskeli bir şahıs gasp etti. Gasp ettiği çiftin ellerini kelepçeleyen şahıs aracı tenha
bir yere çekerek burada çiftin kelepçesini çözdü ve silah zoruyla cinsel ilişkiye zorladı. Bu anları ise çiftten gasp ettiği cep telefonu
ile kaydetti.
Olayın hemen ardından şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın olduğu sıralarda ise bölgede devriye atan jandarma
ekipleri araç içinde çırılçıplak şekilde duran çifti görerek yanlarına gittiğinde olay ortaya çıktı.
Çiftin şikayeti ve olay yerinde alınan ilk ifadesi ile harekete geçen jandarma
ekipleri aynı bölgeden 2 kilometre uzakta tenha
bir yerde terk edilmiş olan çiftin aracına buldu. Araçta ve aracın yakınlarında arama yapan ekipler kısa süre tenha
bir köşede gizlenmiş bir aracı tespit ederek aracın bulunduğu alana gittiğinde araç içinde bulunan 42 yaşındaki Ş.A’yı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.
Mağdur şüpheliyi gözünden tanıdı
Jandarmadaki sorgusunda olayla alakasının olmadığını ifade eden Ş.A’nın aracında yapılan incelemede olayda kullanıldığı öne sürülen maske ele geçirildi. Olayda mağdur olan çift ise şüpheliyi göz renginden tanıması sonrası şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Ş.A tutuklanarak cezaevine gönderili.
Olayın geçmişi
Öte yandan 3 kişilik çetenin 2 şüphelisi daha önce Espiye
ilçesinde aynı suçtan yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
Olay ise 2017 yılının Haziran ayında gece saat 00.15 sıralında Keşap
ilçesine bağlı Hisarüstü Köyü uluburun mevkiinde M.C.T ve F.Y, adlı çift, bir otomobil içerisinde oturdukları sırada yüzü maskeli ve eli silahlı bir şahıs tarafından gasp edilip aynı yöntemle para istenilmişti. Olayın ardından jandarmaya giden çift, şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak şantajcı şahıs tarafından gasp edilen mağdurlara ait cep telefonlarının GSM numaraları ile Imei numaraları sinyal takibine alındı. 29 Haziran günü saat 22.30 sıralarında mağdur F.Y’nin evinin yakınında cep telefonu
sinyali tespit edilirken, 1 Temmuz günü geç saatlerde şüpheli tarafından mağdurlarla irtibat kuruldu. Şüpheli şahsın sinyal takibinden Espiye
ilçesine gelip tekrardan aynı güzergahı kullanarak gitmeleri sebebi ile güzergahta yapılan kamera
çalışmalarından 34 UU 6483 plakalı araç takibe alınmıştı. Bunun üzerine olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı
bulunan N.B. isimli şahıs takibe alınırken, yakalamak üzere ekipler hareket geçilmiş, şahıs yakalanacağını anlayınca Espiye
İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim olmuştu. Ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Maskeli şüpheliyi sesinden tanımışlardı
N.B isimli şüphelinin mahkemedeki ifadesinde sinyal takibinde kullanılan 34 UU 6483 plakalı aracı kullanan şahsın ise S.Ş, olduğu anlaşılmıştı. Şüpheli S.Ş daha sonra mağdur M.C.T ile irtibata geçerek Tirebolu
ilçesinde buluşma sağlamak istemişti. Buluşma noktasında ekipler tarafından gerekli tedbirler alındı fakat ikinci buluşma da gerçekleşmedi. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda sinyalin ilk çıkış noktasının Espiye
merkezinde ikamet eden mağdur F.Y’nin evinin yakınında ikamet eden S. Ş’in olduğunun değerlendirilmesi nedeni ile ses teşhisi için savcının talimatıyla telefon irtibatına geçilerek ses teşhisi yapılmıştı. Mağdur M.C.T, şahsın sesinden S.Ş olduğunu tespit etti. Giresun
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
talimatı ile S.Ş, Görele
ilçesinde yakalanarak gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.