Çete, 2010 yılından buyana Karadeniz sahil şeridinde gece saat 12’den sonra sahil kenarı ve tenha yerlerde bir araya gelen çiftleri takip ederek yüzleri maskeli, elleri silahlı şekilde tehdit yoluyla cinsel ilişkiye zorlayıp bu anları ise kameraya kaydediyorlardı.



Çete üyeleri daha sonra ise çiftlerden ellerindeki görüntü karşılığında 25’er bin lira para istiyordu. 3 kişi oldukları belirlenen çetenin 2 üyesi daha önce aynı suçtan yakalanarak ceza evine gönderilirken, son üyesi ise geçtiğimiz günlerde son işinde yakayı ele verdi.



Son işinde yakalandı



Çetenin dışarda kalan üyesinin mesken tuttuğu sahil şeridindeki son oyununda jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, tenha bir yere çekerek burada çiftin kelepçesini çözdü ve silah zoruyla cinsel ilişkiye zorladı. Bu anları ise çiftten gasp ettiği cep telefonu ile kaydetti.



Olayın hemen ardından şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın olduğu sıralarda ise bölgede devriye atan jandarma ekipleri araç içinde çırılçıplak şekilde duran çifti görerek yanlarına gittiğinde olay ortaya çıktı.



Çiftin şikayeti ve olay yerinde alınan ilk ifadesi ile harekete geçen jandarma ekipleri aynı bölgeden 2 kilometre uzakta tenha bir yerde terk edilmiş olan çiftin aracına buldu. Araçta ve aracın yakınlarında arama yapan ekipler kısa süre tenha bir köşede gizlenmiş bir aracı tespit ederek aracın bulunduğu alana gittiğinde araç içinde bulunan 42 yaşındaki Ş.A’yı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.



Mağdur şüpheliyi gözünden tanıdı



Jandarmadaki sorgusunda olayla alakasının olmadığını ifade eden Ş.A’nın aracında yapılan incelemede olayda kullanıldığı öne sürülen maske ele geçirildi. Olayda mağdur olan çift ise şüpheliyi göz renginden tanıması sonrası şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Ş.A tutuklanarak cezaevine gönderili.



Olayın geçmişi



Öte yandan 3 kişilik çetenin 2 şüphelisi daha önce



Olay ise 2017 yılının Haziran ayında gece saat 00.15 sıralında cep telefonu sinyali tespit edilirken, 1 Temmuz günü geç saatlerde şüpheli tarafından mağdurlarla irtibat kuruldu. Şüpheli şahsın sinyal takibinden kamera çalışmalarından 34 UU 6483 plakalı araç takibe alınmıştı. Bunun üzerine olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan N.B. isimli şahıs takibe alınırken, yakalamak üzere ekipler hareket geçilmiş, şahıs yakalanacağını anlayınca



Maskeli şüpheliyi sesinden tanımışlardı



N.B isimli şüphelinin mahkemedeki ifadesinde sinyal takibinde kullanılan 34 UU 6483 plakalı aracı kullanan şahsın ise S.Ş, olduğu anlaşılmıştı. Şüpheli S.Ş daha sonra mağdur M.C.T ile irtibata geçerek Cumhuriyet Savcısı talimatı ile S.Ş, Çete üyeleri daha sonra ise çiftlerden ellerindeki görüntü karşılığında 25’er bin lira para istiyordu. 3 kişi oldukları belirlenen çetenin 2 üyesi daha önce aynı suçtan yakalanarak ceza evine gönderilirken, son üyesi ise geçtiğimiz günlerde son işinde yakayı ele verdi.Çetenin dışarda kalan üyesinin mesken tuttuğu sahil şeridindeki son oyunundaekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesine bağlı Uluburun plajında araç içerisinde oturan bir çifti eli silahlı ve maskeli bir şahıs gasp etti. Gasp ettiği çiftin ellerini kelepçeleyen şahıs aracıbir yere çekerek burada çiftin kelepçesini çözdü ve silah zoruyla cinsel ilişkiye zorladı. Bu anları ise çiftten gasp ettiğiile kaydetti.Olayın hemen ardından şahıs kaçarak uzaklaştı. Olayın olduğu sıralarda ise bölgede devriye atanekipleri araç içinde çırılçıplak şekilde duran çifti görerek yanlarına gittiğinde olay ortaya çıktı.Çiftin şikayeti ve olay yerinde alınan ilk ifadesi ile harekete geçenekipleri aynı bölgeden 2 kilometre uzaktabir yerde terk edilmiş olan çiftin aracına buldu. Araçta ve aracın yakınlarında arama yapan ekipler kısa sürebir köşede gizlenmiş bir aracı tespit ederek aracın bulunduğu alana gittiğinde araç içinde bulunan 42 yaşındaki Ş.A’yı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.Mağdur şüpheliyi gözünden tanıdıJandarmadaki sorgusunda olayla alakasının olmadığını ifade eden Ş.A’nın aracında yapılan incelemede olayda kullanıldığı öne sürülen maske ele geçirildi. Olayda mağdur olan çift ise şüpheliyi göz renginden tanıması sonrası şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Ş.A tutuklanarak cezaevine gönderili.Olayın geçmişiÖte yandan 3 kişilik çetenin 2 şüphelisi daha önce Espiye ilçesinde aynı suçtan yakalanarak cezaevine gönderilmişti.Olay ise 2017 yılının Haziran ayında gece saat 00.15 sıralında Keşap ilçesine bağlı Hisarüstü Köyü uluburun mevkiinde M.C.T ve F.Y, adlı çift, bir otomobil içerisinde oturdukları sırada yüzü maskeli ve eli silahlı bir şahıs tarafından gasp edilip aynı yöntemle para istenilmişti. Olayın ardından jandarmaya giden çift, şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak şantajcı şahıs tarafından gasp edilen mağdurlara ait cep telefonlarının GSM numaraları ile Imei numaraları sinyal takibine alındı. 29 Haziran günü saat 22.30 sıralarında mağdur F.Y’nin evinin yakınındasinyali tespit edilirken, 1 Temmuz günü geç saatlerde şüpheli tarafından mağdurlarla irtibat kuruldu. Şüpheli şahsın sinyal takibinden Espiye ilçesine gelip tekrardan aynı güzergahı kullanarak gitmeleri sebebi ile güzergahta yapılançalışmalarından 34 UU 6483 plakalı araç takibe alınmıştı. Bunun üzerine olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkındabulunan N.B. isimli şahıs takibe alınırken, yakalamak üzere ekipler hareket geçilmiş, şahıs yakalanacağını anlayınca Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim olmuştu. Ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Maskeli şüpheliyi sesinden tanımışlardıN.B isimli şüphelinin mahkemedeki ifadesinde sinyal takibinde kullanılan 34 UU 6483 plakalı aracı kullanan şahsın ise S.Ş, olduğu anlaşılmıştı. Şüpheli S.Ş daha sonra mağdur M.C.T ile irtibata geçerek Tirebolu ilçesinde buluşma sağlamak istemişti. Buluşma noktasında ekipler tarafından gerekli tedbirler alındı fakat ikinci buluşma da gerçekleşmedi. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda sinyalin ilk çıkış noktasının Espiye merkezinde ikamet eden mağdur F.Y’nin evinin yakınında ikamet eden S. Ş’in olduğunun değerlendirilmesi nedeni ile ses teşhisi için savcının talimatıyla telefon irtibatına geçilerek ses teşhisi yapılmıştı. Mağdur M.C.T, şahsın sesinden S.Ş olduğunu tespit etti. Giresun Nöbetçitalimatı ile S.Ş, Görele ilçesinde yakalanarak gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.