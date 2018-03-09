Etkisiz hale getirilen terörist sayısını vermek iyi midir?

Habertürk yazarı Altaylı Afrin operasyonunda öldürülen terörist sayısını açıklamak iyi midir? diye sordu.



'Bu açıklamalar PKK/YPG'nin moralini bozmak için yapılıyorsa gereksiz' diyen Altaylı 'Yok eğer Türkiye'deki kamuoyunu tatmin etmek için yapılıyorsa o da gereksiz. Çünkü kamuoyu açısından önemli olan operasyonun amacına ulaşması' ifadelerini kullandı.



Altaylı 'Korkum açıklanan bu sayıların Türkiye'ye uluslararası anlamda sorun yaratmaya vesile olma ihtimali' dedi.



İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;



Sayı vermek iyi midir!



AFRİN'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla sürdürüldüğü haberleri geliyor.



Görünen de o.



Çok daha rahat arazi ve iklim koşullarında yapılan El Bab'a yönelik harekâtın ne kadar sürdüğü göz önüne alınırsa, Zeytin Dalı Harekâtı'nın da “makul” bir süreç izlediğini söylemek mümkün.



Ancak bu harekâtın “iletişimi” konusunda kafamda bazı soru işaretleri var.



Bunu da paylaşmadan durmam mümkün değil.



Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, gerekse yetkili makamlarda oturan siyasetçiler neredeyse günlük olarak “etkisiz hale getirilen” terörist sayısını açıklıyorlar.



Dün açıklanan, 3 bin 89 teröristin “etkisiz hale getirildiği”ydi.



Sorduğum eski askerler, terminolojiye göre bunun “öldürülen” anlamına geldiğini söylüyor.



Benim yanıt bulmakta zorlandığım soru ise şu: Bu sayıyı açıklamak ne kadar doğru?



Bu açıklamalar PKK/YPG'nin moralini bozmak için yapılıyorsa gereksiz.



Çünkü kayıplarının ne olduğunu onlar daha iyi biliyorlar ve zaten moralleri hızla bozuluyor. Ki zaten bu örgüt içi konuşmalara da yansımış, duyuyoruz.



Yok eğer Türkiye'deki kamuoyunu tatmin etmek için yapılıyorsa o da gereksiz.



Çünkü kamuoyu açısından önemli olan operasyonun amacına ulaşması.



Korkum ise sürekli açıklanan bu sayıların, Türkiye'ye uluslararası anlamda sorun yaratmaya vesile olma ihtimali.



Daha açık söylemek gerekirse, durduk yere Batı'daki ve Doğu'daki Türkiye karşıtlarının eline malzeme veriyoruz gibime geliyor.



Haksızsam “Haksızsın” diyebilirsiniz!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel