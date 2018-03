Eren Bülbül'ün ailesinden Sedat Peker'e ziyaret

Ziyaretin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Sedat Peker şu açıklamaları yaptı;



Kıymetli dostlarım, Şehit Eren kardeşimin 8 yaşında bir yeğeni var. İsmi; ‘'Umut'' Kendisiyle de sohbet ettim. Umut kardeşimizin yüzüne ilk baktığımda rahmetli Eren kardeşimizin yüzündeki kurt ifadesini hissettim. (Yüce Allah bahtını güzel etsin.) Şehidimizin hem abileri, hem ablası Karadeniz insanının inancından kaynaklanan vakur duruşunu çok iyi koruyorlar. Ancak Yüce Dinimiz ve Kutsal Vatanımızı korumayla ilgili hırçınlıklarını ise ilk bakışta hissettiriyorlar.



Toplam 13 kardeşlermiş. Eren kardeşimizin şahadetinden sonra 12 kardeş kalmışlar. Kardeşlerin tamamı Milliyetçi-Muhafazakar dünya görüşüne sahip nitelikteler. Kardeşlerinin şehadetine üzülürken aynı oranda üzüntüyü Eren kardeşimizin üzerine kapanarak 41 tane kurşun darbesi alan başçavuşumuz için de duyduklarını seslerinin tonundan hissedebiliyorsunuz.







Dünyanın hiç bir yerinde bizim milletimiz gibi değerli bir millet gerçekten yok. Bu olay başka ülkede olsaydı Şehit Eren'in ailesi, şehit başçavuşumuzu suçlayarak; ‘'Neden Eren'i yanında getirdi!'' derlerdi. (Oysa ki bu asil aile, başçavuşumuzun şehadetini de aynı yücelik ve aynı üzüntüyle anlattılar.)

Her zaman düşünüpte altından çıkamadığım bir durumu bu değerli şehit ailesinde de gördüm. Ülkemiz tehlikeye girse, Eren kardeşimizin geri kalan 12 kardeşinin hepsi şehadete koşarak giderler.

Ancak her nedense ülkemizde yüksek oranda vatanseverlik duygusu olanların maddi durumları hep sıkıntılıyken, ağzı laf yapmanın haricinde hiç bir kerameti olmayan, vergiden düşemeyeceğini bilse en ufak bir hayır işi bile yapmayacak olan şahısların paraları ise maalesef ki karun hazineleri kadar…

Bu tip olayları eskiden çok kafaya takardım. Ancak bu duruma galiba ben de alıştım. Çünkü Sümerler'den bu güne kadar bu namussuz düzen maalesef ki bu topraklarda hangi medeniyet yaşarsa yaşasın hiç değişmedi. (Benim gibi düşünenlerin de değiştirmeye maalesef ki gücü yetmedi.)

Eren kardeşimin kendinden küçük kız kardeşleri de varmış. Eren kardeşimin ruhu mutlu olsun diye kendinden küçük kardeşlerine ev alma isteğimi belirttim. Şükürler olsun ki bu isteğimi gerçekleştirmem için aile fertleri bana izin verdiler. Bu onuru yaşamama sebep oldular.

Her olayda olduğu gibi yine bazı aykırı sesler çıkacaktır. ‘'Neden aldığın evden bahsettin?'' diyeceklerdir. Ve ben de her zaman olduğu gibi dini alimlerden teşvik edici olması amacıyla fetva aldığımı belirtip, ayrıca da bu kişilere Bakara Suresi'nin ilgili bölümünü okumalarını önereceğim. (“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenlerin mükâfatı ALLAH katındadır. Onlara korku ve üzüntü yoktur.” ) (Bakara Suresi A.274)

TÜM İSLAM ALEMİNİN CUMASINI KUTLUYORUM.



BİR UMUTTUR YAŞAMAK