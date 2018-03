Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e her an girebiliriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Şimdi de biz, kitabımızdan aldığımız heyecanla, aşkla görüyorsunuz şu anda Afrin'e yürüyoruz. Cerablus'a, El Bab'a öyle yürüdük. Sosyal medyadan konuşanlar var ya, onların dediğini gibi hareket etmiş olsaydık, biz de yan gelip yatacaktık. Sınırlarımızda bizi taciz edenlere karşı duramazdık. Muteber sakalla, bunlar gibi olan sakal, bunlar gibi olanları karıştırmayın. Adam geliyor, sakalı var, Giydikleri ortada, tamam da günahsız olanları nasıl öldürürü böyle bir yetki var mı?



HER AN AFRİN MERKEZE GİREBİLİRİZ

Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız.



KİMSE KENDİ KENDİNİ KANDIRMASIN

Burada da 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına alacak Afrinli kardeşlerimizi kendi evlerine göndereceğiz. Afrin'e 6 kilometre kare falan Cinderes'ten kalmıştır. Evler tek tek elden geçiriliyor. Bölücü terör örgütü çocukları, kızları, bıyıkları bile terlememiş körpe delikanlıları anne babalarının gözü önünde öldürüyor. Ükemizden birileri de hala çıkıp bizim Afrin'de ne işimiz var diyebiliyor. Üstelik bunlar Türkiye'de siyaset yapıyor. Biz teröristleri Afrin'de imha etmezsek onların eylem yapacağı tek yer Türkiye'dir. Kimse kendini kandırmasın. Başkalarını kandırmaya da çalışmasın.



YARIN MÜMBİÇ'TE OLACAĞIZ

Suriye'deki mesele herhangi bir kesimin kendi hakkını, hukukunu koruma çabası değildir. Amaç bölgemizin bağrına kanatılacak bir hançer sağlamaktadır. Bu hançeri tutan el de, ondan fayda sağlayacak olan da bellidir. Kimse bizden böyle bir hançerin saplanmasına rıza göstermemizi beklemesin. Bugün Afrin'deyiz, yarın Mümbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.