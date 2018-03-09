Cinderes'te teröristlerle sıcak çatışma anları

Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen 5. belde merkezi Cinderes'teki çatışma anları ÖSO askerlerinin aksiyon kameralarıyla kaydedildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi.
ÖSO askerlerinin kullandığı aksiyon kameralarla çekilen ve AA'nın ulaştığı kayıtlarda, dün ele geçirilen Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi.
Çekimlere, sıcak çatışma anlarında ÖSO mensuplarının sokak ve binaları teröristlerden temizlemek için verdiği mücadele yansıdı.
ÖSO'nun temizlenen binalara girerek kontrol etme anlarının yanı sıra etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri de görüntülerde yer aldı.