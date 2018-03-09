Çeyrek altın ve altın fiyatları 09.03.2018

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 162,5 liradan tamamladı.



Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.319 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmediğini hatırlattı. ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarını 'güvercin' olarak değerlendiren Memiş, buna bağlı olarak avro/dolar paritesi ve altının ons fiyatında değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.



Memiş, bugün ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporunun altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.312 doların destek, 1.322 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA