'Bu hatunun ayrıcalığı nedir?'

Ayşenur Arslan, geçtiğimiz aylarda hükümetle mücadelenin sadece demokrasiyle değil, silahla da olabileceğini söylemişti.



Bu sözlerin yeniden gündem olmasının ardından Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



'TA KENDİSİ'



Ayşenur Arslan'ın 28 Şubat darbesinin arkasında olan sivillerden olduğunu belirten Kekeç 'Yetenekli bir “mürteci avcısı”, ölçüye gelmez bir “Erbakan düşmanı”ydı. Hani şu sıralarda “28 Şubat darbesinin sivil ayağı kimlerden oluşuyor?” diye bir tartışma yürütülüyor ya, “sivil ayak” Ayşenur Arslan'dı işte. Ta kendisiydi...' diye yazdı.







CUMHURBAŞKANI'NI MI VURACAKSINIZ?



Silahlı mücadeleyi meşru kılan sözlerine de tepki gösteren usta gazeteci 'Nasıl yani? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı vuracaksınız? AK Parti birimlerinin üzerine terör örgütlerini mi salacaksınız? İşbu Ayşenur Arslan, düne kadar darbeyi tolere edilebilir bir hal, zararsız bir “demokratik sapma” sayıyordu. Düşüncesinde ilerleme kaydetmiş... PKK'nın yaptığı gibi, artık silahlı ve silahsız mücadeleyi öneriyor... ' ifadelerini kullandı.



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