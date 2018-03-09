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Başbakan'dan 'şeker fabrikası' açıklaması

Başbakan Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan." dedi.

Ekonomi / 09 Mart 2018 Cuma 14:23
Başbakan'dan 'şeker fabrikası' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, 'Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak.' dedi.

Başbakan Yıldırım, özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunacağını bildirdi.

Nişasta bazlı şeker üretimine düzenleme
Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alınacağını söyleyen Yıldırım, 'Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız.' diye konuştu.

Kuzey Irak operasyonları
Yıldırım, Kuzey Irak'a yapılan operasyonlara ilişkin, şunları kaydetti:

'Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz.'

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