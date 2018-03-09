AK Partili kadınlar 'Zeytin Dalı' dağıttı

Ak Parti Kargı Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, Türk Ordusunun Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için kadın kolları üyeleriyle birlikte zeytin dalı dağıttı.



Askerlerimizin yanlarında olduklarını ve Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini göstermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, 'AK Parti Kargı Kadın Kolları olarak askerlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek ve Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğimizi göstermek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Devletimizin gücü yadsınamaz bir şekilde bu operasyonla ortaya çıkmıştır. Yerli ve milli silahlarımız, tanklarımız, helikopterlerimiz ve tüfeklerimizle terör hedeflerini yerle bir ediyoruz. Ülkemiz, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde veriyor. Rabbim milletimizi korusun ve ordumuzu muzaffer eylesin' şeklinde konuştu.



Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Kargı Kadın Kolları Başkanı Esra Peker ve kadın kolları üyeleri, Kargı Kaymakamı Emre Çifci, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Abdurrahman Başbuğ, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Tayfun Köksal, MHP İlçe Başkanı Raşit Erdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soruk, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Yeşilköy Muhtarı Eyüp Aksoy ve askerlere zeytin dalı dağıttılar. Kaynak : İHA