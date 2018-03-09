Ahmet Hakan: Ve Tayyip Erdoğan Nurettin Yıldız gibilerin fişini çekiverdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iğrenç açıklamalarıyla gündeme gelen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.



Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan da, Erdoğan'ın Nurettin Yıldız için devreye girdiğini söyledi.



Nurettin Yıldız'ın 'Yatak, yorgan, battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı, asansörde halvet' gibi sözleri büyük tepki çekmişti.



Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.



Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan da konuyu bugünkü köşesine taşıdı ve Erdoğan'ın Nurettin Yıldız'ın fişini çektiğini ifade etti.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:



Ve Tayyip Erdoğan Nurettin Yıldız gibilerin fişini çekiverdi!



Asansörde halvet...



Battaniyeye hallenme...

Ketçaptan şehvet...

Kadın dövmenin incelikleri...

Buluğ çağına ermemiş kızların evlenmesi...

Falan...



Ve Tayyip Erdoğan Nurettin Yıldız gibilerin fişini çekiverdiGüya İslam adına konuşan Nurettin Yıldız ve onun gibi tiplerle ilgili olarak günlerdir yazıp çiziyorum.



Dediklerim şunlardır:



Bu adamlar İslam'ı küçük düşürüyor.

Bu adamlar İslam aleyhinde propaganda yapıyor gibiler.

Bu adamlar İslam'dan soğutma ve İslam'la alay ettirme memurları gibi.



Ben böyle dedikçe...



Bir güruh...



“Sen Nurettin Yıldız hoca efendimize nasıl böyle dersin” falan diye üzerime geldi.



Ve bingo!



Bütün bu tacizlerden resmen ve alenen kurtuldum!



Çünkü devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan...



Başından sonuna kadar her kelimesine yürekten katıldığım sözlerle...



Nurettin Yıldız ve Nurettin Yıldız gibileri...



Iskartaya çıkardı.



Yaşasın!



Artık hiç kimse bana...



“Sen Nurettin Yıldız hoca efendi hakkında nasıl böyle şeyler dersin” diyemeyecek.



Çok mesudum çok.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel