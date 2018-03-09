Afrin'de ne yaşanabilir?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Afrin'e yaklaşılırken TSK'nın karşılabileceği ihtimalleri yazdı.



20 Şubat'ta TSK'nın YPG'ye destek için giden rejim yanlılarını vurduğunu hatırlatan Ergin, Türkiye ile Esed rejiminin karşı karşıya gelebileceğini yazdı.



Böyle bir karşılaşmanın önemini ise Türkiye - Rusya ilişkilerinin bozulmasına neden olabileceği sözleriyle açıkladı.



ASTANA SÜRECİ



Türkiye - Rusya ilişkilerinin Astana süreciyle güvence altına alındığını da ifade eden Ergin 'Türkiye, Rusya ve İran'ın, aralarındaki bütün görüş ayrılıklarına rağmen, Astana sürecinde kurdukları yakın danışma mekanizmasını bir kopma olmadan sürdürmekte oluşları, bu aşamada böyle bir ihtimale karşı en önemli güvencedir.' diye yazdı.



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