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ABD'de saldırı! Rehineler var

ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi.

Dünya / 09 Mart 2018 Cuma 23:14
ABD'de saldırı! Rehineler var

Kaliforniya'nın Yountville kentindeki (Yountville Veterans Home) gaziler evinde rehine krizi yaşanıyor. Ev giren silahlı bir kişi insanları rehin aldı.

SWAT OLAY YERİNE GELDİ

Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu. Olay yerinde Özel Kurtarma Timi’nin (SWAT) silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

ABD'NİN EN BÜYÜK GAZİLER EVİ

Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde 1884 yılında kurulan Amerika’nın en büyük Gaziler Evi olan (Yountville Veterans Home) II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık bin 100 gazi, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Çöl Fırtınası ve Sürdürülebilir Özgürlük, Irak Savaşı ve en son da Afganistan gazilerinin evde yaşadığı açıklandı.

PolisSilahlı Saldırı


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