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92 eski öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

3. Sayfa / 09 Mart 2018 Cuma 09:36
92 eski öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği' belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.

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