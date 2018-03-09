USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

2 işçi feci şekilde can verdi

Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında vincin kancasının kopması sonucu 34 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi Aralarında fabrika yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 09 Mart 2018 Cuma 18:56
2 işçi feci şekilde can verdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında çalıştıkları sırada vincin kancasının kopması sonucu 3-4 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Foça karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde kapak ringinin değişimi sırasında vincin kancasının kopması sonucu işçiler Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49) 3-4 tonluk malzemenin altında kaldı.

Olay yerinde yaşamlarını yitiren işçilerin cesetleri ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aralarında fabrika yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, daha büyük faciaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten fabrika çalışanları olaya tepki gösterdi.


Kaynak : AA

FabrikaDevlet HastanesiDemir Çelik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı