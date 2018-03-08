Uyuşturucu Kullanan Genç, Sağlık Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri gence müdahale etmek istedi. Ambulansa binmek istemeyen genç, sağlık personellerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin de yardımıyla genç ikna edilerek ambulansa bindirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak : İHA