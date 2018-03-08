USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

TSK Ve ÖSO Cinderes'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, PKK/YPG ile yaptığı şiddetli çatışmaların ardından Cinderes ve Şiran’ın güneydoğusunda, Afrin’in kuzeyinde bulunan Halubi Kebir beldelerinin kontrolünü ele geçirdi.

Dünya / 08 Mart 2018 Perşembe 14:55
TSK Ve ÖSO Cinderes'e girdi

TSK ve ÖSO, şiddetli çatışmanın ardından Cinderes ve Halubi beldelerinin kontrolünü tamamen ele geçirerek PKK/YPG'li teröristleri bölgeden çıkardı. ÖSO'nun halen Cinderes'te bulunan tünelleri ve döşenen mayınları temizleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

KESKİN NİŞANCI VURULDU

ÖSO tarafından paylaşılan bir görüntü de, YPG'nin keskin nişancısı roketatar ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı