TSK Ve ÖSO Cinderes'e girdi

TSK ve ÖSO, şiddetli çatışmanın ardından Cinderes ve Halubi beldelerinin kontrolünü tamamen ele geçirerek PKK/YPG'li teröristleri bölgeden çıkardı. ÖSO'nun halen Cinderes'te bulunan tünelleri ve döşenen mayınları temizleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



KESKİN NİŞANCI VURULDU



ÖSO tarafından paylaşılan bir görüntü de, YPG'nin keskin nişancısı roketatar ile etkisiz hale getirildi.



Kaynak : İHA