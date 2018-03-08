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Sözcü yazarından seçmene hakaret

Sözcü yazarı Necati Doğru, seçmeni maymunla kıyasladı.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 10:00
Sözcü yazarından seçmene hakaret

Sözcü yazarı Necati Doğru seçmene hakaretler içeren bir yazı kaleme aldı.

Necati Doğru baştan sona hakaretler içeren yazısında seçim ittifakı için hazırlanan oy pusulasını eleştirdi.

'BAS MÜHRÜ... BAS MÜHRÜ'

İttifakın oy pusulasında iki yer ayırmasından rahatsız olan Doğru 'Sayın devlet adamlarımız! Şu bizim seçmenlerimizin maymun kadar zekası, aklı, idraki, dikkati yok mu? Seçeceği partinin dairesini bulup mührü o daireye basmaktan aciz mi ki, siz böyle bir “bas mührü… bas mührü… nereyi boş bulursan oraya bas mührü…” kanunu çıkartıyorsunuz?' diye yazdı.

Doğru'nun yazısında bir bölüm;

Maymunlara anlatsan nereye mühür vuracağını, 15 gün içinde, eksiksiz öğrenir. Japonlar deneyim yaptılar maymunlara aynı anda iki aleti birden kullanmayı öğrettiler. Bizim seçmen vatandaşlarımızı niçin maymundan daha aşağıda görmektesiniz? Böyle bir kanunu niçin çıkartmaya meyletmektesiniz?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sözcü GazetesiNecati Doğru


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