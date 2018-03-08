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Sette kaza geçiren ünlü oyuncunun yüzünden yaralar oluştu!

Kanadalı oyuncu Taylor Hickson'ın sette geçirdiği kaza sonrası yüzünde derin yaralar oluştu. Hickson, yapım şirketini dava etmeye hazırlanıyor.

Kültür-Sanat / 08 Mart 2018 Perşembe 14:54
Sette kaza geçiren ünlü oyuncunun yüzünden yaralar oluştu!

Kanadalı aktrist Taylor Hickson, Ghostland filminin çekimleri sırasında korkunç bir kaza geçirdi.

Çekimler için getirilen cam panel, Hickson'ın sahneleri çekilirken 20 yaşındaki oyuncunun üzerine düştü.

Hickson'ın yüzünde ve vücudunda derin kesikler oluşurken, hastaneye kaldırılan oyuncuya 70 dikiş atıldı.

Lazer ve silikon tedavisi gören oyuncu, buna rağmen yüzünde kazanın izlerini taşıyor.

Film yapımcılarını ve yönetmeni dava etmeye hazırlanan genç oyuncu, kaza nedeniyle film projelerini de kaçırdığını söylüyor.








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