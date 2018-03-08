Şampuan seçerken dikkat

Piyasada en fazla ürün çeşidinin kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde bulunduğuna dikkat çeken Mehtap Serdaroğlu, “Bunların arasında şampuan ve serumlar ilk sıralarda yer alıyor. Marketlerde yüzlerce çeşit şampuan ve saç serumu var ama biz bunlar arasında nasıl bir seçim yapmalıyız? İlk öncelikle şunu belirtmekte fayda var sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında bolca reklamı yapılan ürünler çok tanınabilir ama iyi oldukları söylenemez. Piyasada saç çıkardığını, birkaç ayda binlerce saç teli çıkaracağını, saç uzamasını anında arttırabileceğini iddia eden ürünlerin çoğu safsata ve işe yaramaz” diye konuştu.



Saç dökülmesini önleyen ve bilimsel olarak kanıtlanan 3 formül bulunduğuna dikkat çeken Mehtap Serdaroğlu, “Procapil , minoxidil ve finasterid. Bunlardan ilk ikisi serum ve şampuanlarda erkek ve kadınlar için kullanılırken; finasterid maddesi sadece tablet formunda var ve sadece erkeklerde, menopoz dönemindeki kadınlarda kullanılabiliyor. O zaman, seçtiğimiz şampuan ve saç bakım ürünlerinde bu temel formülasyonları aramalıyız.



Şampuan seçerken amaç sadece saçları temizlemek olmamalı. Saçların büyümesini destekleyen, onları kuvvetlendiren ve adeta yeniden gençleştiren ürünleri kullanmalıyız. Ürün, kırılan ve yıpranan saçlarımızı da yeniden onarabilmeli.



Piyasaya yeni çıkan bir ürün ise saçların sağlıklı temizlenmesini ve gençleşmesini garanti ediyor: Trixowell Serum ve Şampuan. Trixowell Serum içinde yer alan etken madde öncelikli olarak Procapil. Procapil saç dökülmesi tedavisine özel geliştirilmiş bir formül olup minoxidil benzeri saç köklerini kalınlaştıran ve büyüme döngüsünü tetikleyen bir mekanizması var. Saç köklerinin kanlanmasını artıran ve bölgesel olarak DHT nin etkisini azaltan bir ilaç. Yani bir nevi finasterid etkisini gösterir. Fakat lokal olarak kullanıldığı için hormonlar ve cinsellik üzerine finasterid gibi yan etkisi yoktur.



Bu Serum'un içeriğinde yer alan diğer aktif bitkisel maddeler, Saw Palmetto (cüce kaktüs bitkisi) ve organik bezelye filizinden İsviçre'de geliştirilmiş patentli bitkisel özüt. Bu bitkisel özütler sayesinde saçların yaşam döngüsü uzuyor; saçlar enerjisini, özgün canlılığını ve ışıltısını geri kazanıyor. Yani saçlarda gençlik sağlanıyor; saçlarınız genç kalıyor.



Trixowell Şampuan'ın içeriğinde, saç ve saçlı derinin sağlığı için 11 ayrı bitki ve 3 ayrı vitaminden oluşan bir bitkisel karışım bulunuyor” diye konuştu.



Mehtap Serdaroğlu, bitkisel karışımı oluşturan 11 bitkinin içermis oldugu flavonoidler, 5-alpha reductase enzimini inhibe ederek, (yani procapil ve finasteride benzeri bir mekanizma ile) saç köklerinin dökülmesini engelleğini ifade ederek, “Saç foliküllerinin uyarılarak güçlenmesine; yağ salgısının düzenlenmesine yardımcı olur. Keratinazasyonun artmasıyla saçların korunması için gerekli olan dış kütikül tabakasının adeta bir zırh gibi güçlenmesini sağlar. Kılcal damarlardaki mikro sirkülasyonu uyararak, saç foliküllerine giden kan akımını artırır. Bu etki saçların parlaklılıgını, canlılıgını, elastikiyetini, hacmini artırır” diye konuştu.



Kaynak : İHA