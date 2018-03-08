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Reyhanlı'da 'Cinderes' anonsu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes’in TSK ve ÖSO askerleri tarafından alındığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki belediye hoparlöründen anons edildi.

Dünya / 08 Mart 2018 Perşembe 16:02
Reyhanlı'da 'Cinderes' anonsu
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'i ele geçirdi.

Cinderes'i terör örgütlerinden temizlenmesi ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki belediye hoparlöründen anons edilerek ilçeye duyuruldu. Anonsta 'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes kasabasına girmiş bulunmaktadır. Türk halkı olarak silahlı kuvvetlerimize başarılar dileriz' denildi. Kaynak : İHA

Özgür SuriyeTerör ÖrgütüAfrinReyhanlı


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