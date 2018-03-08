Reyhanlı'da 'Cinderes' anonsu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'i ele geçirdi.



Cinderes'i terör örgütlerinden temizlenmesi ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki belediye hoparlöründen anons edilerek ilçeye duyuruldu. Anonsta 'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes kasabasına girmiş bulunmaktadır. Türk halkı olarak silahlı kuvvetlerimize başarılar dileriz' denildi. Kaynak : İHA