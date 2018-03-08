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Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezinden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp park lahindeki bir araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

3. Sayfa / 08 Mart 2018 Perşembe 17:01
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi eski itfaiye kavşağında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı midibüs devrildi.

Kazda ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak : AA

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