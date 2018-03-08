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Moody’s’den şok Türkiye kararı!

Moody’s Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken kredi notu görünümünü de durağandan negatife indirdi

Ekonomi / 08 Mart 2018 Perşembe 01:36
Moody’s’den şok Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken kredi notu görünümünü de durağandan negatife indirdi

Moody’s bu kararının gerekçesini ise iki maddeyle açıkladı

1- Para politikasının efektifliğindeki erozyon ve temel yapısal reformlardaki gecikmeye bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı.

2- Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların yarattığı artan riskler.

Bu kararla bağlantılı olarak Moody’s, Türkiye’nin döviz tavanını Baa3’ten Baa2’ye, yabancı mevduat tavanını Ba3’ten Ba2’ye, yerel mevduat tavanını ise Baa3’ten Baa2’ye indirdi.

Moody’s, sukuk çıkarma yetkisine sahip olan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A. Ş.’nin uzun vadeli teminatsız borç notunu da Ba2’den Ba1’e düşürürken, kredi görünümünü de durağandan negatife indirdi.

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