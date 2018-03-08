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Meteoroloji İstanbulluları uyardı

İstanbul'da bugün beklenen sağanak yağış başladı. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklar için tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

3. Sayfa / 08 Mart 2018 Perşembe 09:23
Meteoroloji İstanbulluları uyardı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, soba zehirlenmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

4 ŞEHİR DIŞINDA YURT, YAĞIŞLI OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum'un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SEL, SU BASKINI, HEYELAN YILDIRIM UYARISI

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum'un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR NEDENİYLE ÇATI UÇMASI OLABİLİR

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 13 derece olması bekleniyor. Kaynak : İHA

Sağanak YağışMeteoroloji


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