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Meteoroloji'den 'denizde fırtına' uyarısı

Rüzgarın saatteki hızının BodrumAnamur arasında 75 kilometreyi bulması bekleniyor.

Yaşam / 08 Mart 2018 Perşembe 09:49
Meteoroloji'den 'denizde fırtına' uyarısı

Bodrum-Anamur arasında öğle saatlerinden itibaren denizde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Anamur arasında, rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50/75 kilometre hızda) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahminine yer verilen açıklamada, olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu. Kaynak : AA


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