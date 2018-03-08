USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Meclis'te HDP'lilerden skandal Afrin sözleri!

TBMM'de HDP'li bir vekilin Afrin operasyonu hakkında kurduğu skandal cümle üzerine AK Partili vekiller ile HDP'li vekiller arasında arbede yaşandı, olayda 3 vekil yaralandı.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 00:06
Meclis'te HDP'lilerden skandal Afrin sözleri!
Foto Galeri için tıklayın

Meclis Genel Kurulu'nda dün gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde, HDP'li vekilin skandal sözleri üzerine Afrin kavgası yaşandı.

TBMM'DE MEHMETÇİĞE DİL UZATTI!

Hürriyet'te yer alan habere göre; HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Mehmetçiğin Afrin'de etnik temizlik yaptığı şeklindeki küstahça sözleri, TBMM'de büyük tepki çekti.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TOKAT GİBİ CEVAP

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul'un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK'lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi.



3 VEKİL YARALANDI

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP'li diğer vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

Bu vekiller Meclis'teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın yaralanan arkadaşlarına, “gidip rapor alın” dediği duyuldu.


Milletvekiliİbrahim AydemirSkandalGrup BaşkanvekiliDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı