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Kılıçdaroğlu'dan siyasi partilere cinsiyet kotası çağrısı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 33 cinsiyet kotasının Meclis'ten geçirilmesi için siyasi partilere çağrıda bulundu.

Siyaset / 08 Mart 2018 Perşembe 12:33
Kılıçdaroğlu'dan siyasi partilere cinsiyet kotası çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, CHP tüzüğünde yüzde 33 cinsiyet kotası olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi:

"Bütün siyasal partilere açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim."

Kadına yönelik şiddet olaylarına da değinen CHP lideri, "Kadına yönelik şiddet son 15 yılda yüzde bin 400 arttı. Kadına yönelik şiddet neden arttı, çocuk evlilikleri neden oluyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Muhtarların bizim demokrasimizin temeli olduğunu kimse unutmasın. Demokasi kültürünü bu topraklara getirenler muhtarlar olmuştur. Muhtarların temel bir kanunu olması lazım. Bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum, gelin temel bir muhtarlık kanunu çıkaralım. Neden muhtarların kendine özgü bir kanunu yok? Muhtarların kesinlikle kalıcı bir mekanları olmalı.

Sosyal yardımlar muhtarlar eliyle dağıtılmalı. Neden? Bir mahallede kimin ihtiyacı olduğunu en iyi muhtar bilir. Muhtar parti ayrımı yapmaz. Bu çağrı yoksul vatandaşlar arasında ayrım yapılmasın diye vaadimizdir. Muhtarların bir bütçesi olması lazım. Bu bütçenin kaynağı nereden olacak? Çok basit... Belediyeler emlak vergilerini alırlar. Sizin bulunduğunuz mahalleden alınan emlak vergisinin, örneğin yüzde biri, size verilse ne olur?"

Siyasi PartilerÇocuk Evlilikleri8 Mart Dünya Kadınlar GünüKemal Kılıçdaroğlu


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