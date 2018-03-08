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Kendilerini polis diyen tanıtıp genç kadınlara tecavüz ettiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak, kaçırdıkları 2 kadını önce gasp, sonra tecavüz eden 4 şahıs tutuklandı.

3. Sayfa / 08 Mart 2018 Perşembe 22:58
Kendilerini polis diyen tanıtıp genç kadınlara tecavüz ettiler

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendilerini polis olarak tanıtan 4 şahıs, Gebze'de yaşayan Azerbaycan uyruklu R.İ. ve Kırgızistan uyruklu N.M. isimli kadını araçlarına bindirerek kaçırdılar. Kadınları boş bir fabrikaya götüren şahıslar, silahla öldürmekle tehdit ettiler. İddialara göre kadınlara tecavüz eden şahıslar, daha sonra kadınların cep telefonlarını ve paralarını gasp ederek serbest bıraktılar.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne giden kadınlar şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundular. Olayla ilgili inceleme başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen C.G., İ.K., S.A., ve S.T. yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Gebze Adliyesi'nde savcılıktaki ifadelerinin ardından C.G., İ.K., S.A., ve S.T. isimli şahıslar, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sorgularının ardından şahısların birden fazla kişiyle yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak : İHA

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