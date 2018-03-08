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Kadın kasiyeri döve döve marketi soydular

İstanbul Sancaktepe’de bir markete giren, yüzleri maskeli ve elleri silahlı iki gaspçı, dükkan çalışanı kadını darp edip kasalarda bulunan paraları alarak kaçtı. Yaşanan gasp ve tartaklama anı ise market kameraları tarafından görüntülendi.

3. Sayfa / 08 Mart 2018 Perşembe 15:30
Kadın kasiyeri döve döve marketi soydular
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Olay, Sancaktepe Ravza Caddesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, markete yüzleri maskeli ve elleri silahlı iki kişi girdi. İçeri giren eli silahlı gaspçılar silahlarını doğrultarak kasiyerden kasada bulunan paraları istedi. Paniğe kapılan kadın çalışan kısa süreli şok yaşadı. Kadın çalışan yavaş hareket edince silahlı gaspçılardan biri yanına giderek, tartaklamaya başladı.

Ardından şüpheliler, kadın çalışandan marketin arka tarafında bulunan kasayı açmasını istedi.

Gaspçıların isteklerini yerine getiren çaresiz kadın çalışan, kasada bulunan paraları gaspçılara verirken tekrar darp edildi. Çaresiz kadının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler aldı. Paraları alan gaspçılar olay yerinden kaçarken, olayın şokunu atlatan çalışan polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan gasp ve darp anı ise markete bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaynak : İHA

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