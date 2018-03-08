İstanbul'da feci son! İranlı travestinin boğazını kesip...

Beyoğlu'ndaki bir otelde tartıştığı travestiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu zanlı Bursa'da gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde tartıştığı travestiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu zanlı Bursa'da yakalandı.
Tarlabaşı Mahallesi'nde bir otel odasından bağrışma seslerini duyan otel görevlileri bir kişinin bıçaklanmış ve darp edilmiş şekilde hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, travesti olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.
İstanbul polisi, otelde kalan ve olayın ardından kaçan İran uyruklu Ashkan K'nin (26) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, zanlının İstanbul Esenler Otogarı'ndan K.A. yönetimindeki taksiyle Bursa yönüne gittiğini belirledi.
Bu arada, Yalova sınırında Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten sonra taksiyi durduran Ashkan K, şoför K.A'yı bıçaklayıp, taksiyi gasbederek yoluna devam etti.