İstanbul'da feci son! İranlı travestinin boğazını kesip...

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde tartıştığı travestiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu zanlı Bursa'da yakalandı.



Tarlabaşı Mahallesi'nde bir otel odasından bağrışma seslerini duyan otel görevlileri bir kişinin bıçaklanmış ve darp edilmiş şekilde hareketsiz yattığını gördü.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, travesti olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.



İstanbul polisi, otelde kalan ve olayın ardından kaçan İran uyruklu Ashkan K'nin (26) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, zanlının İstanbul Esenler Otogarı'ndan K.A. yönetimindeki taksiyle Bursa yönüne gittiğini belirledi.



Bu arada, Yalova sınırında Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten sonra taksiyi durduran Ashkan K, şoför K.A'yı bıçaklayıp, taksiyi gasbederek yoluna devam etti.











Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde M.Ş.Y. isimli kadının kullandığı otomobile arkadan çarptı.



Araçtan inen M.Ş.Y'nin otomobilinin anahtarını almaya çalışan Ashkan K, kadına biber gazı sıktı.



Vatandaşların tepki göstermesi üzerine Ashkan K, daha önce gasbettiği taksiyle kaçmaya devam etti.



Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiyi Turan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.



Çevrede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi bıçak ve biber gazıyla beraber aracın yakınlarında yakaladı.



Zanlı Ashkan K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek. Bursa 'da yakalanmamak için araç değiştirmek isteyen Ashkan K, merkezilçesi Fethiye Mahallesi'nde M.Ş.Y. isimli kadının kullandığı otomobile arkadan çarptı.Araçtan inen M.Ş.Y'nin otomobilinin anahtarını almaya çalışan Ashkan K, kadınasıktı.Vatandaşların tepki göstermesi üzerine Ashkan K, daha önce gasbettiği taksiyle kaçmaya devam etti.Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçenİlçeekipleri, taksiyi Turan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.Çevrede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi bıçak ve biber gazıyla beraber aracın yakınlarında yakaladı.Zanlı Ashkan K,ekiplerine teslim edilecek.