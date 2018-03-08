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Irak'ta PKK'ya operasyon sinyali

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın mayıs ayına kadar biteceğini söyledi. Terör örgütü PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir” dedi.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 12:56
Irak'ta PKK'ya operasyon sinyali

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın bitiş süresiyle ilgili açıklama yaptı.

Funda Görey'in aktardığına göre, Çavuşoğlu harekatın mayıs ayına kadar biteceğini belirtti.

"SINIR ÖTESİ OPERASYON IRAK SEÇİMLERİ SONRASI YAPILABİLİR"

Terör örgütü PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Irak hükümetiyle PKK’ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir” dedi.

"MÜSLÜM STOCKHOLM'DE TUTUKLAMA TALEBİ İLETTİK"

Çavuşoğlu, Salih Müslüm'in Stockholm'de olduğu bilgisini aldıklarını, tutuklama talebini ilettiklerini ifade etti.

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