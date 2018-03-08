USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar açıklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada karar açıklandı. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 18:00
FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar açıklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın, 'örgüt üyeliği' ve 'darbeye teşebbüs' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan, Murat Aksoy'un ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Abdullah KılıçGökçe Fırat ÇulhaoğluTerör ÖrgütüFetö Terör ÖrgütüAtilla Taş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı