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Emrah Serbes hakim karşısına çıktı, gözyaşlarına boğuldu

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada Emrah Serbes savunma yaptı. Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 15:06
Emrah Serbes hakim karşısına çıktı, gözyaşlarına boğuldu

Emrah Serbes'in yargılandığı dava başladı. Duruşmada aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes savunma yaparken ağladı.

İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada Emrah Serbes savunma yaptı. Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı.

Üzerinde çalıştığı projeyi bitirince tatile çıkmaya karar verdiğini anlatan Serbes 'Önce Yalova'ya annemin yanına gitmeye karar verdim. Ancak kendime tuttuğum şoför Kenan Doğru ile Bodrum'a gitmeyi kararlaştırdık. Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul'a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım' dedi. Kaza anını anlatan Serbes'in savunması sürüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında 59 yaşındaki Ayhan Özçelik idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış, yaklaşık bir hafta sonra Emrah Serbes'in gerçeği itiraf etmesiyle serbest bırakılmıştı. Emrah Serbes de 28 Eylül'de teslim olduğu adliyede tutuklanmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede Serbes hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemişti.
Kaynak : Habertürk

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