Elazığ'da 'Geçmişteki Kadın Kahramanlarımız' tiyatrosu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından ‘Geçmişteki Kadın Kahramanlarımız' isimli tiyatro oyunu sergilendi. Belediye Kültür Merkezinde Sergilenen oyunu öğrenciler izledi.



Oyun maceralarının İstanbul'da başladığını belirten tiyatro oyuncusu Seda Kala “Anadolu, Anadolu oyunumuzda yaklaşık 46 oyun sahnelendi. 6 bin kişi'ye oynandı. Şimdi turneye çıktık. Turne kapsamında ilk oyunumuzu Elazığ'da oynuyoruz. 8 Mart ile ilgili en önemli şeyleri sahnede söyledik. Tarihin en önemli karakterleri kadınlardı. Kahraman kadınlarımızı oynadık çok güzel bir duyguydu” dedi.



Kaynak : İHA