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Doğu Perinçek hakkında bomba iddia

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'ten, Doğu Perinçek bombası!

Siyaset / 08 Mart 2018 Perşembe 19:32
Doğu Perinçek hakkında bomba iddia

Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu Açık ve Net programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'ten bomba bir iddia geldi. 

DOĞU PERİNÇEK CHP'DEN ADAY OLMAK İSTEDİ

Dursun Çiçek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Kasım 2015 seçimlerinde CHP listelerinden aday olmak istediğini fakat CHP'nin kabul etmediğini söyledi. 

Dursun Çiçek 'Perinçek CHP listelerinden aday olup meclis'e girebilecekti fakat CHP listelerde anlaşamadığı için bunu kabul etmedi. Bunu daha çok o dönemin istanbul il başkanları yakından takip etmiştir sanırım teyit ederler' açıklamasında bulundu.

Dursun Çiçek'ten Doğu Perinçek bombası Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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