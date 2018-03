Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Geçtiğimiz 15 yılda tüm alanlarda kadınlarımızın statüsünü yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık. İş gücüne katılımlarını 9 puan artırdığımız kadınlarımız geçmişle mukayese edilemeyecek yere sahip. Kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımlarında da önemli mesafeler katettik. Kadınların sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde faydalanmalarını hedefliyoruz.



''BENİM GÖZÜMDE KADINLAR İNSANLIĞIN ÖĞRETMENİDİR''



Kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk doğum öncesinden başlayarak uzunca bir süre her şeyi annesinden öğrenir. Doğumdan sonra başlamıyor eğitim-öğretim doğumdan önce başlıyor. Benim gözümde kadınlar insanlığın öğretmenidir.



''ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI 3089''



Bugün Afrin'de o kızlarımızın o polislerimizin şehitlerimiz ve şu anda Afrin'de savaşanlarımız nasıl yürekleri var değil mi? Bugün Afrin'de durum nedir diye sordum netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089.



''İŞGAL İÇİN GİRMEDİK''



İnşallah Afrin'de bitecek aynen Cerablus gibi orayı nasıl bitirip sahiplerine teslim ettiysek Afrin'de de en az 140-150 bin belki 200 bin kişi geri dönecek. Burası yaklaşık 2000 kilometrekare tamamını kontrolümüz altına aldığımızda buraya Afrinli olan kardeşlerimiz yerleşecek. Biz işgal için girmedik.



''ADETA KANALİZASYON HALİNE DÖNÜŞMÜŞ MEDYANIN ŞERRİNDEN...''



Her bir kanalı ayrı bir sorun ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden ailelerimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar annelerdir. Baba ölür gider bir iki gün ağlarız ama anne öldüğü zaman bir gün iki gün ile bitmiyor. Birileri ısrarla bizim kadınlarımızı yanlış göstermeye çalışıyor. En az 3 çocuk dediğimde rahatsız olanlar bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyor.



''İSLAM'IN GÜNCELLENMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMEYECEK KADAR ACİZ BUNLAR''



Var oluş gayesi sadece istismar olan marjinalleri asla dikkate almayız. Son günlerde din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar farklı bir asırda yaşıyorlar çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın güncellenmesi var. İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız. Bugün İslam'ın uygulanması zamanın koşulların şartlarıyla değişiyor.



''BİRÇOK HOCAEFENDİ ŞİMDİ BENİ TEFE KOYUP ÇALACAK''



Birçok hocaefendi şimdi beni tefe koyup çalacak rabbim tefe koymasın. Dini hususların tartışılmasında da seviyeler vardır. Aslolan bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir. Geçenlerde Diyanet'ten sorumlu olan başbakan yardımcıma da söyledim Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu var orada çok vasıflı hocalarımız var tefsirde hadiste hocalarımız ne iş yapıyorlar niye sessiz kalıyorlar sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? Feto konusu da böyle oldu söyledik söyledik şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayın meydan Feto'ya kaldı. Onun arkasından gelen tiplere kaldı.



''AMERİKA BATI SİZİN BURADA NE İŞİNİZ VAR?''



Bu operasyonların hedefleri belli durmayacağız. Amerika Batı sizin burada ne işiniz var? Bizim 910 bin kilometre sınırımız var. Devamlı tacize uğruyoruz. 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de ne işin var? 5 bin TIR silah getiriyorsun kime karşı? DEAŞ'ı temizledik diyorsun bu silahlar burada niye? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin biz bir ölürüz bin diriliriz ve bu yolda böyle gidececeğiz. Bizi bu tür teknoloji bütün bunlar korkutmaz. Bizim hedefimiz başkadır. Onların füzeleri nükleer füzeleri her şeyi olabilir. Bunlar bize vermiyorlardı bunu. Şimdi biz de öyle yapmaya başladık. Artık bunlar bizde de var. Ama bizim bunların ötesinde Allah'ımız var. Biz şehadete koşuyoruz onlar nereye koşuyor bilemem.''