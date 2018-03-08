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Canlı yayında gergin anlar

Habertürk canlı yayınında hukukçu Salim Şen ile akademisyen Selman Öğüt arasından gergin anlar yaşandı.

Televizyon / 08 Mart 2018 Perşembe 01:04
Canlı yayında gergin anlar
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Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında ittifak ve seçim barajı konuları tartışıldı.

Hukukçu Salim Şen'in sözlerini kesmesi ve düşüncelerine itiraz etmesine sinirlenen akademisyen Selma Öğüt canlı yayında Salim Şen'e sert çıktı.

Salim Şen'in kendi tezlerine ‘masal' demesine sinirlenen Öğüt “Bu ne biçim bir terbiye. Bu ne biçim üslup. Lütfen terbiyeli olun. Terbiyenizi takınınız. Böyle CHP sözcülüğü yapmanıza gerek yok.” dedi.

Tartışmanın giderek sertleşmesi üzerine, Didem Arslan Yılmaz araya girerek ortamı yatıştırdı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Didem ArslanTürkiyeSeçim Barajı


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